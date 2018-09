Rząd przyjął projekt budżetu na 2019 rok. 28,5 mld zł deficytu

– Mam przyjemność zaprezentować zakończenie prac rządowych na etapie rządowym i skierowanie do prac parlamentarnych ustawy budżetowej. Jest to bardzo dobry budżet, który z jednej strony bardzo dobrze wpasowuje się w naszą politykę społeczną, a z drugiej strony – w politykę rozwojową, inwestycyjną – powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Minister finansów Teresa Czerwińska poinformowała, że budżet zakłada dochody na poziomie 387,6 mld zł i wydatki na poziomie 416,1 mld zł, tym samym daje to 28,5 mld zł deficytu. Jest to rekordowo niski poziom, podkreśliła. Dodała, że dochody podatkowe zaplanowano na 359,7 mld zł, z czego blisko 180 mld zł – z VAT, 34,8 mld zł – z CIT, 64,3 mld zł – z PIT. W stosunku do wykonania w tym roku oznacza to wzrost dochodów podatkowych o 5,6 proc., a w przypadku dochodów z VAT – o 7,3 proc. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) zaplanowano na 2019 r. na poziomie 1,7 proc. PKB, poinformowała też minister.

– Jeśli chodzi o dług publiczny, mamy założone wykonanie w roku bieżącym 50,7% PKB, według metodologii unijnej. Natomiast w 2019 r. to jest 48,9 proc. PKB. Jeżeli spojrzymy na kwotę, o której jest mowa w ustawie o finansach publicznych – to jest to kwota jeszcze niższa w relacji do PKB, mianowicie w roku 2019 – 45,4 proc., co pozwala też na spełnienie wymogów uwalniania pewnych rezerw – powiedziała Czerwińska.

Koszty obsługi długu publicznego to 1,46% PKB w tym roku i 1,3 proc. w 2019 r. Nominalnie to 29,2 mld zł w 2019 r., dodała. Podkreśliła, że w budżecie ujęto blisko 22 mld zł na program Rodzina 500+, 1,4 mld zł na Dobry Start, ponad 900 mln zł na Matki 4+, ponad 3 mld zł na program modernizacji służb mundurowych. Fundusz wynagrodzeń w ustawie wzrósł do 36 mld zł z 33 mld zł. Zgodnie z wersją przyjętą przez rząd wstępnie pod koniec sierpnia br., wzrost PKB wyniesie 3,8 proc. (w ujęciu realnym) w przyszłym roku wobec 3,8 proc. zakładanego na ten rok.