Wzrośnie wynagrodzenie minimalne? Elżbieta Rafalska przedstawiła propozycję

– Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej jest zobowiązane do przedstawienia propozycji wysokości minimalnego wynagrodzenia, które będzie obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. Nasza propozycja, którą kierujemy dzisiaj do uzgodnień międzyresortowych, to wzrost minimalnego wynagrodzenia o 200 złotych – stwierdziła Elżbieta Rafalska na zorganizowanej w środę 29 maja 2019 roku konferencji prasowej. – Płaca minimalna, gdyby ta propozycja została przyjęta, wzrośnie z kwoty 2250 złotych do kwoty 2450 złotych – powiedziała minister.

– To również powoduje wzrost stawki godzinowej z 14,7 złotych do 16 złotych. Stawka godzinowa po przyjęciu propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia o 200 złotych wynosiłaby 16 złotych – podkreśliła minister.

Elżbieta Rafalska dodała, że „zmierzamy do tego, aby płaca minimalna stanowiła połowę przeciętnego wynagrodzenia”. – Nasza propozycja wzrostu płacy minimalnej jest kompromisem. To propozycja, która wychodzi naprzeciw wyzwaniom – dodał wiceminister Stanisław Szwed.

