Nie tylko „Cyberpunk 2077”. Zapowiedzi najciekawszych gier z targów E3

Jak co roku, konferencje prasowe, na których najwięksi wydawcy informują o swoich grach odbywają się jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem targów E3, które będzie miało miejsce we wtorek. W miniony weekend mieliśmy okazję zobaczyć show takich gigantów w branży gier jak Microsoft, Bethesda, czy Elecronic Arts. Zobaczcie najciekawsze zwiastuny gier zapowiedzianych do tej pory.

„Halo Infinite”

Kultowa gra została zapowiedziana na premierę nowej konsoli Microsoftu w 2020 roku.



„Doom Eternal”

To odświeżenie dobrze znanej graczom marki.



„Deathloop”

Ciekawy trailer przykuł uwagę graczy.



„The Elder Scrolls Online: Elsweyr”

Bethesda dalej rozwija swoje MMORPG.



„Borderlands 3”

Gra, która zadowoli fanów „strzelanek” i milionów wymyślnych broni



„Lego Star Wars The Skywalker Saga”

Historia rodu Skywalkerów w wersji lego



„Star Wars Jedi: Fallen Order”

Najnowsza gra o rycerzach Jedi.



„Minecraft Dungeons”

Minecraft w stylu Diablo



„The Sims 4 Island Living”

EA Games pokazało nowy dodatek do popularnych Simsów.



„Microsoft Flight Simulator”

Na targach znalazło się również coś dla fanów lotnictwa.



„Gears 5”

Kolejna cześć jednej z najważniejszych gier Microsoftu.



„Elden Ring”

Gra, przy której pracuje George Martin, autor Gry o tron



„Dying Light 2”

Druga polska gra, o której jest głośno na targach.



„Cyberpunk 2077”

Na ogłoszenie daty premiery tej gry czekali fani z Polski i świata.

Targi E3

Targi Electronic Entertainment Expo w Los Angeles są uznawana za coroczne święto graczy. To największe targi branży gier wideo. Bardzo często to właśnie na E3 studia i wydawcy gier zapowiadają nie tylko swoje najnowsze produkcje, ale i sprzęto do grania. W tym roku targi trwają w dniach 11-14 czerwca. Jak co roku największe konferencje odbywają się wcześniej, już od soboty 8 czerwca.