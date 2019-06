Nie tylko CD Projekt i Techland. Produkcja trzeciego polskiego studia, również zachwyciła graczy i inwestorów

Horror „Blair Witch”, którego akcja inspirowana jest filmem z 1999 roku oraz jego kolejnymi częściami, mocno zaciekawił graczy podczas targów E3. Był to pierwszy zwiastun gry, którą produkuje polskie studio Bloober Team. Firma zasłynęła przede wszystkim z „Layers of Fear”. Tytuł ten został bardzo pozytywnie odebrany przez fanów dreszczowców.

Niespodziewana zapowiedz

Krakowskie studio zaskoczyło nie tylko fanów gier, ale także inwestorów. Sądzono, że przedstawiciele Bloober Team wybierają się do Kalifornii, aby zapowiedzieć drugą odsłonę gry „Layers of Fear”. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna. Jedyne, co się zgadza, to fakt, że studio znów postanowiło wystraszyć swoich fanów. Zaskakująca jest również data premiery. CD Projekt i Techland zapowiedziały swoje gry na połowę 2020 roku. Bloober Team planuje wydać „Blair Witch” już 30 sierpnia 2019 r.

Szok na NewConnect

Decyzją studia pozytywnie zaskoczeni są nie tylko gracz, ale również inwestorzy. Notowana na NewConnect spółka, od czwartku 6 czerwca, notuje nieustanny wzrost. Przed konferencją E3 akcje firmy kosztowały 35 zł. Dziś za jedną trzeba już zapłacić ponad 52 zł. Kapitalizacja spółki sięga już ponad 90 mln złotych.