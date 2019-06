Netflix łączy siły z Nintendo. Razem z serialem dostaniemy nową grę wideo

The Dark Crystal Age of Resistance Tactics ma być taktyczną turową grą RPG. Fabuła tego tytułu bazować będzie na serialu od Netfliksa, który zapowiedziano na 30 sierpnia. Sama gra ukaże się także w tym roku, a odpowiadać będzie za nią studio BonusXP, tworzące także Stranger Things 3: The Game. Na razie nie znamy jednak nawet przybliżonej daty premiery. Na podstawie trailera z E3 możemy jednak domyślać się, że jest to produkt już dość zaawansowany. Pierwszą platformą, na którą trafi The Dark Crystal Age of Resistance Tactics, będzie przenośne Nintendo Switch.

„Ciemny kryształ: Czas buntu” ponownie zabiera widzów na planetę Thra, gdzie trójka młodych Gelflingów odkrywa przerażającą prawdę o mocy Skeksów i wyrusza w epicką podróż, aby rozpalić płomień rebelii i ocalić świat od zagłady. Oparty na filmie Jima Hensona z 1983 r. serial „Ciemny kryształ: Czas buntu” opowiada zupełnie nową, epicką historię, która rozgrywa się na wiele lat przed wydarzeniami „Ciemnego Kryształu”. Produkcja Netflksa zrealizowana została z wykorzystaniem klasycznych technik lalkowych i nowatorskich efektów specjalnych.

Zarys fabuły serialu „Ciemny kryształ: Czas buntu”

Planeta Thera powoli umiera. Leżący w jej sercu Kryształ Prawdy stanowiący źródło niewyobrażalnej mocy został skażony przez okrutnych Skeksów, a krainę zaczyna pustoszyć tajemnicza choroba. Gdy trójka Gelfingów odkrywa straszną prawdę o mocy Skeksów postanawiają oni wyruszyć w niebezpieczną podróż rozpalając po drodze płomień rebelii i stając do walki o losy planety.

