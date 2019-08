Cyberpunk 2077. Nowy teaser i nowe screeny. Czy ta gra może wyglądać jeszcze lepiej?

Galeria:

Screeny z gry Cyberpunk 2077 opublikowane na Gamescom 2019

22 sierpnia odbędzie się specjalny pokaz gry Cyberpunk 2077. Jeszcze przed nim możemy jednak stwierdzić, że gra wygląda świetnie. Jeżeli oczywiście to, co zamieszczono w krótkim teaserze, jest faktycznym obrazem z rozgrywki, to sceny pościgów i walki napawają optymizmem. Dodatkowo polskie studio wrzuciło do sieci koleją garść screenów. Widzimy na nim sporo detali i interesujących scenerii. Jaka szkoda, że samą grę będziemy mieli okazję zobaczyć dopiero na wiosnę przyszłego roku!

W trakcie Gamescom 2019 CD Projekt Red ogłosił też, że Cyberpunk 2077 zostanie wydany na Google Stadia — platformę umożliwiającą rozgrywkę na szerokiej gamie urządzeń dzięki strumieniowaniu. Wersja na Google Stadia pozwoli w pełni cieszyć się zaawansowaną technologicznie grafiką niezależnie od posiadanego sprzętu. Szczegóły polscy twórcy wyjaśniali w osobnej prezentacji:

