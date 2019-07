Promocja 2+2 w Rossmannie. Jest ważna zmiana dla klienta

Wycofanie ze sprzedaży produktów z niskimi filtrami to tylko część kampanii Rossmanna. Firma zachęca klientów, aby przyłączyli się do akcji propagującej używanie kremów z wysokimi faktorami. Wystarczy podzielić się na Instagramie wakacyjnym zdjęciem z kremowym słoneczkiem i oznaczyć je hashtagiem #NajbezpieczniejPodSłońcem.

Zasady promocji 2+2

Drogeria Rossmann w ramach akcji 2+2 proponuje klientom kilkadziesiąt produktów. W tym m.in. kosmetyki ochronne do opalania. W ofercie znalazły się także preparaty i urządzenia odstraszające insekty - przeznaczone zarówno do ochrony ciała, jak i mieszkania przed niechcianymi gośćmi. W promocji są także kremy na podrażnienia i karta do usuwania kleszczy.

Od kiedy trwa promocja 2+2?

Zgodnie z regulaminem promocja 2+2 na ochronę przed słońcem i owadami trwa od 22 do 31 lipca 2019 roku.

Kto może skorzystać z promocji 2+2?

Tradycyjnie już – wystarczy wybrać 4 różne produkty (z różnymi kodami kreskowymi) objęte promocją. Zapłacimy tylko za dwie - droższe rzeczy - a dwie pozostałe otrzymamy gratis. W przypadku zakupów przez stronę lub aplikację, rabat naliczy się w podsumowaniu koszyka. Promocja jest skierowana wyłącznie do członków Klubu Rossmann i można z niej skorzystać tylko raz.

Regulamin akcji wraz z wykazem artykułów objętych rabatem jest dostępny na www.rossmann.pl/regulaminy oraz www.rossmann.pl/klub.