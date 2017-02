Kukiz: Niektórzy w UPA byli prawi, niektórzy Wyklęci byli bandytami

Paweł Kukiz odważnie stawia sprawę i wbrew populistycznej modzie do zacierania historycznych szczegółów, stara się dyskutować o odcieniach szarości historii, a nie jej prymitywnej, czarno-białej wersji. „Jeśli domagamy się od Ukraińców weryfikacji podejścia do UPA (a należy to zrobić jak najszybciej) to najpierw powinniśmy rzetelnie przyjrzeć się naszym Wyklętym” – pisze na Facebooku.

„Oczywiście nie porównuję tych dwóch formacji bo potężna różnica polega na tym, ze ta pierwsza była z gruntu bandycka choć zdarzały się postaci prawe, a u nas odwrotnie - pośród masy prawych Żołnierzy mieliśmy jednostki w postaci bandytów” – podkreśla. „Nie ulega wątpliwości, że ogromna większość Wyklętych była Bohaterami ale nie wolno gloryfikować tych, którzy pod hasłem >>Bóg, Honor, Ojczyzna<< dokonywali zbrodni na ludności cywilnej. A takie postaci jak >>Bury<< czy >>Ogień<< są - mówiąc bardzo delikatnie - kontrowersyjne. Bóg jest Miłością a ten, który ”w imię Ojczyzny„ zionie nienawiścią tak, że morduje bezbronnych cywili (a szczególnie kobiety i dzieci) nie ma prawa odwoływać się do Honoru” – uważa Paweł Kukiz.

W komentarzach pod postem polityka szybko rozpętała się burzliwa dyskusja, w której internauci nie stronią od ostrych ocen i wzajemnych inwektyw. Na poszczególne głosy często odpowiada sam autor wpisu.