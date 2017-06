Cenne znalezisko z czasów stanu wojennego. Podczas remontu więzienia odkryto napis

Jak poinformowała w rozmowie z portalem nowiny24.pl por. Katarzyna Bolek, rzeczniczka zakładu karnego w Łupkowie, napis został odkryty pod warstwą farby w jednej z cel mieszkalnych. W latach 80. przebywały w niej osoby internowane. Charakterystyczny napis „Solidarność” ma wymiary około 70x50 cm, namalowano go czerwoną farbą.

Władze więzienia nawiązały już kontakt z oddziałem IPN w Rzeszowie. Na razie wstrzymano też prace remontowe, by zyskać czas na podjęcie decyzji co do dalszego losu znaleziska. Specjaliści z Instytutu oraz funkcjonariusze Służby Więziennej podają działania, by zabezpieczyć znalezisko.

W Łupkowie od 20 marca 1982 roku do 23 grudnia 1982 roku z około miesięczną przerwą działał obóz internowania. Pod koniec czerwca 1982 roku internowanych było 101 osób, w następnym miejscu już 159. Jak podaje portal eSanok.pl, przebywający w Łupkowie internowani starali się prowadzić aktywne życie kulturalne – w zakładzie karnym powstał jeden z najlepszych chórów obozowych, powstawały broszury i znaczki.