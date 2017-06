Odnaleziono skarb gen. Wasilewskiego. To zapomniany Sunbeam-Talbot 80

W Wielkopolsce odnaleziono legendarny Sunbeam-Talbot 80, który należał niegdyś do generała Mariana Wasilewskiego. Eksperci nie mają wątpliwości, że jest to jedyny egzemplarz tego samochodu w kraju. Teraz ma on trafić na aukcję.