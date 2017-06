Hitlerowski dzwon ze swastyką w niemieckim miasteczku. Burmistrz nie widzi problemu

Przez lata dzwon w Herxheim am Berg odzywał się przy największych okazjach, m.in. w trakcie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. W ostatnim czasie jednak zwrócono na niego szczególną uwagę, a wszystko z powodu znajdujących się na nim zdobień z czasów nazistowskich. Wykonany z brązu dzwon, który liczy już ponad 80 lat, został bowiem opatrzony napisem: „Wszystko dla ojczyzny – Adolf Hitler” oraz swastyką. Znalazł się w liczącej ponad 1000 lat parafii w 1934 roku wraz z trzema innymi dzwonami. Na stronie internetowej lokalnej wspólnoty można znaleźć informację, że stało się to po tym, jak nauczyciel z wiejskiej szkoły podpalił świątynie i konieczne było jej odbudowanie.

Autorzy notatki nie wspominają jednak, że jeden z podarków do nowego kościoła nosi problematyczne z dzisiejszego punktu widzenia zdobienia. Sam dzwon znajduje się w zabudowanej dzwonnicy, więc wierni i goście w większości nie byli nawet świadomi, że przez lata słuchali nazistowskiego dzwonu.

Były organista Sigrid Peters po tym, jak dowiedział się o swastyce na dzwonie, zaczął zabiegać, by został on usunięty. – Nie może być tak, że podczas chrztu dziecka dzwoni mu dzwon z napisem „wszystko dla ojczyzny” – wskazał. Burmistrz Herxheim am Berg Ronald Becker w rozmowie z „Deutsche Welle” stwierdził, że wśród mieszkańców panuje powszechna wiedza na temat tego, co znajduje się w przykościelnej dzwonnicy. Urzędnik nie widzi też konieczności usunięcia dzwonu. – Nigdy wcześniej nie stanowił on problemu nie sądzę, by zaczął stanowić w przyszłość – skomentował Becker.