Tajne pomieszczenie ukryte za szafą z książkami, a w nim... największa w kraju kolekcja nazistowskich pamiątek

Podczas przeszukania domu w Buenos Aires policjanci natrafili na przesuwaną szafę z książkami, za którą skrywało się przejście do tajnego pomieszczenia. W nim znaleziono prawdopodobnie największą w Argentynie kolekcję przedmiotów, które należały kiedyś do nazistów. Chodzi o 75 różnego rodzaju pamiątek, symboli i dokumentów, przywiezionych do Ameryki Południowej przez uciekających przed aliantami Niemców.

Wśród odnalezionych przedmiotów są między innymi żelazne swastyki, popiersia Adolfa Hitlera, rzeźby nazistowskiego orła, medale, ordery i klucze. Odkrywcy natrafili także na nazistowskie zabawki dla dzieci. Badaczy historii zaciekawiło zwłaszcza jedno odkrycie. W ukrytym pokoju znaleziono przyrząd, służący do pomiaru czaszek, wykorzystywany do odrażających badań i eksperymentów.

W pokoju znajdowały się również zdjęcia Adolfa Hitlera, korzystającego ze znalezionych przedmiotów. – Potwierdziliśmy, że są to przedmioty oryginalne – zapewnił minister bezpieczeństwa Argentyny Patricia Bullrich. Policja ustala teraz, do kogo należą odkryte w stolicy Argentyny nazistowskie artefakty.