Władza chce wykorzystać historię jako element walki o rządy? Jest oświadczenie w sprawie pomnika

„Doszło do nieporozumienia, które doprowadziło do rozprzestrzenienia się plotek na temat pomnika publikowanych na łamach części mediów. Monument nie został zniszczony czy zmieniony. Kamienne elementy zostały usunięte z powodu uszkodzeń, które powstały w minionych latach. Zostaną one odnowione lub zastąpione nowymi” – poinformowano w oficjalnym oświadczeniu. W dokumencie wskazano również, że na całym półwyspie łącznie 15 pomników zostało poddanych restauracji. „Historia nie zostanie wymazana lub zmieniona, a słowa Mustafy Kemala Atatürka nie znikną. Pozostaną na nim w tej samej formie, co dotychczas” – dodano.

Walka o historię?

Kilka dni wcześniej, część mediów tureckich opublikowała zdjęcia pomnika, z którego usunięto słowa Mustafy Kemala Atatürka. Zdaniem komentatorów, był to ruch podyktowany chęcią napisania na nowo historii walk o Gallipoli w taki sposób, by przedstawić bój jako starcie „krzyżowców” z obrońcami islamu.

Bitwa o Gallipoli

Przypomnijmy, bitwa o Gallipoli trwała przez niemal rok – od 25 kwietnia 1915 roku do 9 stycznia 1916 – i była największą operacją desantową I wojny światowej. Korpus ekspedycyjno armii Imperium Brytyjskiego wspierany przez Francuzów, Australijczyków i Nowozelandczyków próbował opanować półwysep Gallipoli, by zdobyć Stambuł – stolicę Imperium Osmańskiego, a tym samym pozbawić państwa centralne wsparcia sojusznika z południa. Bitwa zakończyła się jednak klęską państw Zachodu. W jej trakcie śmierć poniosło łącznie ponad 130 tysięcy osób, a rany odniosło około 260 tysięcy ludzi. Bitwa była wykorzystywana w późniejszym czasie przez Mustafę Kemala Atatürka, twórcę nowoczesnej Turcji, jako jeden z mitów państwowotwórczych. To właśnie jego słowa znajdowały się pomniku.