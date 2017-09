Szokujące słowa niemieckiego polityka. „Możemy być dumni ze swoich żołnierzy w trakcie II wojny światowej”

Niemiecki polityk przemawiał podczas wiecu wyborczego 2 września. W swoim wystąpieniu bardzo stanowczo odniósł się do historii. Jego zdaniem, Niemcom nie powinno się już wypominać nazistowskiej przeszłości. – Ludzie już nie potrzebują wypominania tych 12 lat (1933-45 - red.). Teraz nie odnosi się to do naszej tożsamości – ocenił.

Alexander Gauland ponadto stwierdził, że Niemcy mają prawo być dumni ze swoich żołnierzy, którzy służyli podczas I i II wojny światowej. Ocenił, że mają do tego prawo, tak samo, jak m.in. Wielka Brytania z Winstona Churchilla. Całe nagranie z wystąpieniem polityka niemieckiej AfD znajduje się w serwisie YouTube.

Wybory w Niemczech

24 września w Niemczech odbędą się wybory parlamentarne, w których AfD ma szansę wejść do Bundestagu – sondażowe notowania tej partii wahają się od 8 do 10 proc. Przy czym na partię Angeli Merkel, CDU, głosowałoby ponad 35 proc. wyborców, a na SPD, której szefuje Martin Schulz, niewiele ponad 20 proc. Tak wynikało z sondażowych wyników, które publikowano pod koniec sierpnia. Agencja Reutera podaje, że we wrześniu AfD może liczyć już na 12 proc. poparcia.