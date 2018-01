Znaleźli klucz do odczytania tajemniczego manuskryptu Wojnicza. Co skrywa zagadkowa XV-wieczna księga?

Galeria:

Manuskrypt Wojnicza. Zagadkowa księga z XV wieku

Rękopis Wojnicza to pergaminowa księga oprawiona w skórę. Na 120 kartach, które przetrwały do dziś, znajdują się rysunki, wykresy i pismo, którego rozszyfrowanie do tej pory nie udawało się naukowcom. Tajemniczy utwór swoją nazwę zawdzięcza Michałowi Wojniczowi, polskiemu odkrywcy, który nabył księgę w 1912 roku od jezuitów z willi Mondragone we Frascati. Zagadkowy rękopis przez lata nurtował naukowców, co zaowocowało licznymi próbami odszyfrowania jego zawartości. Dotychczas jednak nikt nie przetłumaczył zapisów sporządzonych z dużą starannością w nieznanym badaczom języku.

Przełom mogą przynieść badania prowadzone przez profesora Grega Kondraka i jego doktoranta Bradleya Hauera, którzy zastosowali metody komputerowe w celu odczytania tajemniczego tekstu, którego datę powstania, według badania metodą datowania radiowęglowego w latach 2009–2011 na University of Arizona, określono na lata między 1404 a 1438 rokiem.

Kondrak, ekspert w dziedzinie przetwarzania języka naturalnego, łączącej zagadnienia sztucznej inteligencji i językoznawstwa, przy pomocy swojego współpracownika, postanowił wykorzystać metody komputerowe w celu ustalenia języka oryginału. Kondrak i Hauer użyli próbek 400 różnych języków z „Powszechnej deklaracji praw człowieka”, by określić, w jakim języku powstał manuskrypt Wojnicza. Początkowo wydawało się, że tekst został napisany w języku zbliżonym do arabskiego, jednak zastosowanie dodatkowych algorytmów pozwoliło naukowcom dojść do wniosku, że manuskrypt został napisany po hebrajsku. – To było zaskakujące – ocenił Kondrak, cytowany w komunikacie Uniwersytetu Alberty. – A stwierdzenie: „To hebrajski”, było tylko pierwszym krokiem. Następnym jest rozszyfrowanie tekstu – tłumaczył naukowiec.

Kondrak i Hauer doszli do wniosku, że Manuskrypt Wojnicza został stworzony metodą określoną przez naukowców mianem „alfagramów”, w których jedna fraza używana jest do zdefiniowania kolejnej. Na tej podstawie naukowcy stworzyli algorytm do rozszyfrowania tekstu. – Okazało się, że 80 procent odczytanych słów znajduje się w słownikach hebrajskiego, ale nadal nie wiedzieliśmy, czy razem miały one jakikolwiek sens – tłumaczył Kondrak.

Naukowcy postanowili spróbować zrozumieć tekst za pomocą popularnego narzędzia – Translatora Google. Po przepuszczeniu przez tłumacz początkowej frazy tekstu, otrzymali zdanie zrozumiałe gramatycznie i możliwe do zinterpretowania. Zdanie brzmiało: „Ona skierowała zalecenia do kapłana, gospodarza domu, do mnie i do ludu”.

Badacze nie chcą jednak poprzestawać na nieprecyzyjnym automatycznym tłumaczeniu Google'a, dlatego zapowiadają, że w celu odszyfrowania pełnego znaczenia tekstu muszą podjąć współpracę ze specjalistami w zakresie starożytnego języka hebrajskiego.