Fanpage „Korony królów” padł ofiarą internetowych trolli? „Ktoś podjął próbę sabotażu”

Serial „Korona królów” wywołał wiele kontrowersji. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele krytycznych słów pod adresem produkcji. Widzowie zarzucają nowemu serialowi TVP słabą grę aktorską, braki scenariuszowe oraz wiele nieścisłości historycznych. Internauci stworzyli również wiele okolicznościowych memów. To jednak nie koniec żartów internautów z produkcji TVP. Na fanpage'u serialu na Facebooku pojawiło się ostatnio wiele komentarzy o dokładniej takiej samej treści.

„Fajny serial, ale powinien mieć co najmniej 45 minut. Ale to tylko moje zdanie. Każdy uważa inaczej. Osobiście apeluję do wszystkich hejterów o niekomentowanie. Poczekajmy do końca sezonu. A tak w ogóle, krzyczycie o niespójności historycznej, ale czy ktoś w Was widział kiedykolwiek smoka? W Waszej ukochanej "Grze o tron są smoki", a one nie istniały” – pisali użytkownicy Facebooka.

Do sprawy odnieśli się admini fanpage'a. „Ktoś podjął próbę sabotażu naszej strony i wykorzystuje złośliwego bota do wstawiania z różnych kont tego samego komentarza (w różnych językach). Prosilibyśmy o ignorowanie tych wpisów. Już podjęliśmy działania w tej sprawie.Jako że były to pozytywne komentarze, to niegrzecznie by było za nie nie podziękować, więc dziękujemy” – dodano w oświadczeniu.

Jednocześnie administratorzy podkreślili, że „jeśli była to zorganizowana akcja mająca na celu przekazanie nam prośby o dłuższe odcinki, to informują, że przekazali te prośby dalej, jednak nie są oni w stanie wydłużyć odcinków z pierwszego sezonu, choć oczywiście zostanie to wzięte pod uwagę przy realizowaniu drugiego sezonu, o ile powstanie” .

Galeria:

„Korona królów” - MEMY

O czym jest „Korona królów”?

Akcja serialu rozpoczyna się w 1333 r. Król Władysław Łokietek, zmęczony walką o zjednoczenie podzielonej na dzielnice Polski, umiera. Na tronie ma zasiąść jego jedyny, żyjący syn – Kazimierz. Opiekę literacką nad „Koroną królów” sprawuje Ilona Łepkowska. Reżyserią zajmuje się Wojciech Pacyna, a operatorem jest Krzysztof Pakulski. Na ekranie pojawia się m.in. Jan Wieczorkowski, Robert Gonera, Andrzej Deskur czy Halina Łabonarska. Początkowo premiera serialu była zapowiadana na listopad 2017 roku. „Korona królów” miała być emitowana od poniedziałku do czwartku tuż przed głównym wydaniem „Wiadomości”. Dwa pierwsze odcinki wyemitowano w poniedziałek 1 stycznia.