Startuje nowy serwis VOD od TVN24. Telewizja informacyjna w internecie

Grupa TVN Discovery Polska uruchomiła nową płatną platformę VOD. W TVN24 GO dostępne będą dwa znane z telewizji kanały TVN24 i TVN24 BiS oraz dwa, zupełnie nowe, dedykowane platformie kanały TVN24 GO1 i TVN24 GO2. Pozwoli to na emisje programów, które nie zmieściły się na głównych kanałach ze względu na to, że kolidowały z ważniejszymi materiałami.

– Mogą to być obrady Sejmu, konferencje rządowe, sejmowe, ze sztabów wyborczych (w czasie kampanii wyborczej), a także wydarzenia o tematyce stricte gospodarczej, sportowej czy kulturalnej. Mogą to też być specjalne eventy. Wszystko zależeć będzie od tego, co się będzie działo w kraju i na świecie. Na bieżąco będziemy decydować, co puścimy w GO1 i GO2 – powiedział portalowi Wirtualne Media, Mateusz Sosnowski, redaktor naczelny portalu TVN24.pl.

– Rok wyborczy jest dobrym czasem na uruchomienie takiej usługi. Często zdarza się, że partie organizują konwencje w tym samym czasie. A zaraz po ogłoszeniu wyników jednocześnie trwają wieczory wyborcze w wielu sztabach – dodał Maciej Gozdowski, członek zarządu TVN Digital.

Zaspałeś? Nie ma problemu

Nowy serwis pozwoli także na „przewinięcie” programu o dwie godziny wstecz. Jeśli więc nie zdążymy na dany program w telewizji lub chcemy go obejrzeć ponownie, to nowy serwis daje taką możliwość. Dzięki powstaniu serwisu VOD, archiwa programów, które dostępne są obecnie na stronie tvn24.pl, będą stopniowo wycofywane. Obecnie można tam obejrzeć około 30 różnych programów emitowanych przez stację.

Abonament TVN24 GO

Subskrypcja nowego serwisu VOD możliwa jest w trzech pakietach. Dziennym, który kosztuje 5 zł, miesięcznym za 10 zł, lub rocznym, za który trzeba zapłacić 100 zł. Opłacenie abonamentu pozwoli na dostęp do kanałów informacyjnych w wersji HD, odtwarzanie bazy programów dostępnych na platformie, oglądanie serwisu za pośrednictwem strony internetowej, telewizora z dostępem do internetu oraz urządzeń mobilnych. Osoby, które zdecydują się na opłacenie abonamentu, skorzystają także z możliwości odtwarzania materiałów w formie audio.

Czytaj także:

Niefortunne słowa antenie TVN24. „Quasimodo nie dopilnował, żeby to nie spłonęło”Galeria:

TVN24 GO