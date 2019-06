Nowy lider w serwisie Twitch. Gracze wrócili do korzeni

Teamfight Tactics, czyli nowy tryb w League of Legends właśnie zadomowił się na pierwszym miejscu najczęściej transmitowanych gier na serwisie Twitch. Obecnie gra, a właściwe jeden moduł gry, wyprzedza takie gry jak podstawowa wersja LoL'a, Counter-Strike Global Offensive, Fortnite, Minecraft, czy GTA5, które przeżywa swój renesans dzięki trybowi Role Play. O godzinie 15 rozgrywkę w LoL-owe szachy oglądało 114 tys. osób.

Teamfight Tactics – premiera

Nowy tryb League of Legends ma zadebiutować w ciągu kilku najbliższych dni. Obecnie jest w fazie testowej, co nie przeszkadza licznym streamerom w spędzaniu w nim długich godzin. O sukcesie nowego trybu może świadczyć fakt, że zaledwie po kilku godzinach od premiery wersji testowej, doczekał się on oddzielnej kategorii w serwisie Twitch.

Osoby, które od dawna śledzą trendy, na najpopularniejsze platformie streamingowej zaznaczają, że nowy tytuł może podzielić losy odpowiednika z Doty 2, czyli Dota Auto Chess, czy bardzo popularnego w ostatnim czasie Apex Legends. Tytuły te błyskawicznie wdarły się na szczyty popularności, ale równie szybko z tego szczytu spadły. Nadzieją Teamfight Tactics jest fakt, że jest to oficjalny tryb wspierany przez Riot Games.

Czytaj także:

League of Legends, tylko z Avengersami? Zobaczcie Marvel Super War