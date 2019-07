Zmiana płci uratowała Snapchata. Firma podała zaskakujące wyniki finansowe

Snap zaskoczył analityków. Jak informuje Business Insider, firma w wynikach za II kwartał 2019 roku wykazała straty niższe od oczekiwanych, a także zyski, które przekroczyły wcześniejsze zapowiedzi. Wzrosła także liczba użytkowników, którzy codziennie używają aplikacji Snapchat.

Zmień swoją płeć

Jak poinformowała firma, na wzrost wyników finansowych i większą aktywność użytkowników wpłynęła popularność nowych filtrów pozwalających na wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości do korekty swoich zdjęć i filmów. Największą popularnością cieszył się filtr, który pozwalał użytkownikom na wirtualną zmianę płci.

Cytowany przez Business Insider Evan Spiegel, prezes Snap Inc. twierdzi, że „ponad 75 procent populacji Stanów Zjednoczonych w wieku 13-34 lat korzysta dziś ze Snapchata. Czyni to nas większymi graczami wśród tej publiki od platform takich jak Facebook czy Instagram i demonstruje zainteresowanie naszymi usługami” .

Wyniki zaskoczyły analityków

Przedstawione przez Snap Inc. wyniki finansowe za II kwartał 2019 r. mocno zaskoczyły analityków. Przychody firmy to 388 mln dolarów, czyli o 48 proc. więcej, niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Eksperci spodziewali się, że wyniosą one nieco ponad 360 mln dolarów. Także liczba aktywnych użytkowników jest większa od zakładanej. Firma podała, że w raportowanym okresie były ich 203 miliony, co stanowi wzrost o 8 proc. w stosunku do II kwartału 2018 r. Analitycy zakładali, że dzienna liczba aktywnych użytkowników będzie bliska 192 mln. Większość użytkowników używających Snapchata pochodzi z USA i Europy.

