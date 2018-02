Rodzice mogą być zmuszeni do szczepienia dzieci. Jest orzeczenie sądu

Jak donosi „Rzeczpospolita”, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że „obowiązek poddania dziecka szczepieniom ochronnym nie może czekać, aż ukończą one 19. rok życia”. Oznacza to, że inspekcja sanitarna może zmusić rodziców do wykonania tego obowiązku. Narzędziem nacisku mogą być grzywny, od 100 do nawet 5 tys. zł.

Ryzyko epidemii

Według najnowszych danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Polskiego Zakładu Higieny, w ubiegłym roku ponad 30 tys. rodziców odmówiło poddania dzieci szczepieniom, które przewidziane się w kalendarzu szczepień obowiązkowych. To niemal 25 proc. więcej niż w 2016 roku.

- Jeżeli nieszczepionych dzieci będzie przybywać w takim tempie, do Polski wrócą epidemie chorób, które uważaliśmy za trwale wyeliminowane - mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” dr hab. Ewa Augustynowicz, wakcynolog z Zakładu Badania Surowic i Szczepionek NIZP-PZH. I dodaje, że epidemie odry, które w 2017 roku wystąpiły we Włoszech, Grecji i Rumunii, związane są ze spadkiem liczby szczepień.

Obawa rodziców

Główny inspektor sanitarny, Marek Posobkiewicz podkreśla, że służby sanitarne próbują przekonać rodziców do szczepień. Najpierw wzywają ich do siebie, a gdy to nie przynosi skutku, wysyłają upomnienia. W 2016 roku jedynie osiem spraw skończyło się grzywną lub skierowaniem sprawy do sądu.

Rodzice nie chcą szczepić dzieci, ponieważ boją się, że w razie pojawienia się tzw. niepożądanych odczynów poszczepiennych, będą musieli samodzielnie dochodzić odszkodowania w sądach cywilnych. Liczba dzieci, które w wyniku szczepienia doznają ciężkiego uszczerbu na zdrowiu, sięga dziesięciu rocznie.

Czytaj także:

Alarmujące dane Państwowego Zakładu Higieny. Cztery osoby zmarły z powodu grypy