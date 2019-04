AMG GT R Pro. Topowy Mercedes-AMG po zmianach

Poza aktualizacją designu dwudrzwiowe modele AMG GT Coupé i Roadster otrzymują zintegrowany system kontroli dynamiki jazdy AMG Dynamics, nową kierownicę AMG Performance, nową konsolę środkową z ekranowymi przyciskami oraz w pełni cyfrowy panel wskaźników.

Zasadnicza konstrukcja AMG GT – z „przedniocentralnie” umieszczonym silnikiem (za przednią osią) i przekładnią w konfiguracji transaxle (przy tylnej osi) – pozostała niezmieniona. Zapewnia pożądany rozkład masy z nieco większym naciskiem na tył. W połączeniu z nisko umieszczonym środkiem ciężkości przekłada się to na zwinne prowadzenie i pozwala osiągać wysokie prędkości w zakrętach.

Najciekawsza wśród nowych aut GT jest limitowana edycja AMG GT R PRO, została ona radykalnie zmodyfikowana, aby zapewniać jeszcze lepsze osiągi na torze. Zmiany objęły wprowadzenie nowego, regulowanego zawieszenia, „doszlifowanie” aerodynamiki z myślą o uzyskaniu jeszcze większej siły docisku oraz optymalizację sztywności i masy własnej (lżejsze obręcze, hamulce z elementami z kompozytów, belki i panele w podwoziu z włókien węglowych). AMG GT R PRO przejechał północną pętlę Nürburgringu w 7:04,632 min.

Mercedesy-AMG GT napędza 8-cylindrowy silnik o pojemności 4 litrów. W wersji GT generuje moc 476 KM i ma 630 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Model GT S jest mocniejszy (522 KM i 670 Nm), a GT C jeszcze żwawszy (557 KM i 680 Nm). Najciekawszy jak wspomnieliśmy GT R Pro 585 KM i 700 Nm. Auta do setki przyspieszają w czasie 3,6-4 sekundy, a ich prędkości maksymalne to 304-318 km/h.