„Maluch” w carsharingu w Warszawie

To nie pierwszy samochód, którym Panek wzbudza sensację. Jakiś czas temu na ulicach Warszawy, poza zwykłą ofertą, udostępniony został Polonez. Wypożyczalnia auta na minuty odpicowała poczciwego „Poldka”, przez chwilę było więc o niej głośno. Informacja rozeszła się lotem błyskawicy na portalach społecznościowych.

Panek postanowił pójść za ciosem. Od 11 kwietnia w stolicy będzie można wypożyczyć kultowego „Malucha”. Fiat 126p został odrestaurowany. Model pochodzi z 2001 roku, ma 24 konie mechaniczne i 4-biegową skrzynię manualną. Firma zamierza go podstawić po raz pierwszy przy ul. Grójeckiej. Kolejni klienci, którzy będą chcieli przejechać się autkiem, będą musieli szukać go w aplikacji.

Koszt przejechania kilometra akurat w tej wypożyczalni będzie w przypadku Fiata 126p standardowy, to 79 groszy za kilometr. Samochód został zmodyfikowany, by móc być wypożyczany w sieci carsharingowej. Został wyposażony w urządzenia telematyczne, by można go było monitorować i lokalizować, a także otwierać i zamykać smartfonem.

Prawdopodobnie jest to jedyny „Maluch” obsługiwany właśnie w ten sposób.