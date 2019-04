Wybrano najlepszy Światowy Samochód Roku 2019

Ogłoszono finałowe wyniki konkursu na Światowy Samochód Roku 2019. Wygrał Jaguar I-Pace. Brytyjski elektryczny SUV okazał się niezwyciężony także w kategoriach na najlepsze wzornictwo i na „zielony samochód”.

Poza zwycięzcą (który w marcu zyskał tytuł europejskiego Samochodu Roku 2019 (COTY 2019) w kategorii głównej przyznano także wyróżnienia w kategoriach szczegółowych.

Oto zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:

– Suzuki Jimny – World Urban Car 2019 – auto miejskie



– Jaguar I-Pace – World Green Car 2019 – auto ekologiczne



– Jaguar I-Pace – World Car Design 2019 – wzornictwo



– McLaren 720S – World Performance Car 2019 – auto sportowe



– Audi A7 – World Luxury Car 2019 – auto luksusowe

W jury WCOTY zasiadają dziennikarze motoryzacyjni z całego świata. Mamy w tym gronie swojego człowieka, to znany żurnalista Maciej Pertyński.

Zwycięzca w trzech kategoriach: Jaguar I-Pace

Zwycięzca, model I-Pace zapewnia charakterystyczne dla samochodów sportowych osiągi, wykorzystuje najnowsze algorytmy sztucznej inteligencji oraz oferuje poziom praktyczności typowy dla 5-miejscowego SUV-a. Dzięki najnowocześniejszym akumulatorom litowo-jonowym o pojemności 90 kWh, które składają się z 432 ogniw pakietowych, zasięg modelu I-Pace wynosi 480 km. Korzystając z szybkiej ładowarki prądu stałego (o mocy 100 kW), właściciele mogą go naładować do 80 proc. w 40 minut. Naścienna, domowa ładowarka prądu zmiennego (7 kW) pozwala na uzyskanie takiego samego zasięgu w nieco ponad 10 godzin.

Gama inteligentnych rozwiązań zwiększających zasięg pojazdu obejmuje także system wstępnego kondycjonowania baterii: po podłączeniu do źródła zasilania, Jaguar I-Pace automatycznie zwiększy (lub obniży) temperaturę akumulatorów tak, aby zmaksymalizować zasięg przed wyruszeniem w trasę.

Doskonałe osiągi (jak na SUV-a)

Dwa zaprojektowane samodzielnie przez Jaguara silniki elektryczne – z półosiami przechodzącymi przez korpus silnika, co pozwoliło zachować kompaktowe wymiary – zostały zamontowane przy każdej z osi. Generują one łącznie 400 KM mocy i 696 Nm momentu obrotowego, zapewniając napęd na wszystkie koła. Model I-Pace od 0 do 100 km/h przyspiesza w zaledwie 4,8 sekundy.

Akumulatory są umieszczone centralnie, pomiędzy osiami oraz jak najniżej. Ich obudowa jest odizolowana od podłogi pojazdu specjalnym uszczelnieniem. Takie rozwiązanie zapewnia idealny rozkład masy (50:50) oraz sprawia, że środek ciężkości znajduje się bardzo nisko.

Pojemność i bagażnik

Choć I-Pace plasuje się segmencie SUV-ów średniej wielkości, dzięki przesuniętej ku przodowi kabinie oraz elektrycznemu zespołowi napędowemu, ilość miejsca we wnętrzu jest porównywalna z dużymi SUV-ami. Pasażerowie podróżujący z tyłu mają dużo miejsca na nogi, a za sprawą braku tunelu nad tradycyjną skrzynią biegów, zabudowano przydatny schowek środkowy o pojemności 10,5 litra. Pod tylnymi siedzeniami znajdują się schowki na tablet i laptop, zaś bagażnik ma pojemność 656 litrów (1453 litry po złożeniu tylnej kanapy).