Oto najpopularniejszy samochód sportowy świata. Świętuje… 55 urodziny

Ford świętuje 55. rocznicę wprowadzenia do produkcji Mustanga. Tylko 2018 roku do klientów na całym świecie trafiło 113 066 egzemplarzy najpopularniejszego sportowego coupé. To już czwarty rok z rzędu, kiedy Mustang zdobywa ten tytuł. W 2019 roku sprzedaż Mustanga w Europie wzrosła o ponad 27 proc.

Obecnie, udział rynkowy Mustanga w światowym segmencie samochodów sportowych wzrósł o pół punktu procentowego w stosunku do roku 2018. W porównaniu do roku 2017 sprzedaż wzrosła o 15,4 proc. – głównie dzięki kultowej wersji Bullitt.

Według danych IHS Markit, Mustang króluje w rankingach najlepiej sprzedającego się sportowego coupé na świecie. W 2018 roku nowe samochody trafiły do klientów od Australii aż po Peru. Na najważniejszym z rynków, czyli w Stanach Zjednoczonych, Ford obronił tytuł mimo sporej konkurencji. Amerykanie kupili 75 842 Mustangi.

W pierwszym kwartale 2019 roku Ford sprzedał 2 300 Mustangów w Europie. Stanowi to wzrost o ponad 27 procent w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

– 55 lat temu „rozbiliśmy bank”, wprowadzając do sprzedaży Forda Mustanga – powiedział Jim Farley, prezes Forda ds. sprzedaży na rynkach światowych. – Mustang stał się symbolem wolności, wiatru we włosach i czystej radości z jazdy. Nie ma nic wspanialszego niż ryk V8 w wiosenny poranek. Tego nie da żaden inny samochód sportowy na świecie. Nic dziwnego, że Mustang to najbardziej kultowe sportowe coupé.

Według danych sprzedaży Forda, w 2018 roku Mustang był dostępny w sprzedaży w 146 krajach na całym świecie. Od 2015 roku na świecie sprzedano ponad 500 tys. Mustangów szóstej generacji, w tym ponad 45 tys. w Europie. W zeszłym roku nowa wersja Mustanga – Bullit – przyczyniła się do wzrostu sprzedaży o pół punktu procentowego, co stanowi wzrost o 15,4 proc. przez ostatnie dwa lata. Bullit ma silnik V8 o mocy 460 KM.

