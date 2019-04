W Polsce będzie więcej fotoradarów. Gdzie staną?

Gdzie pojawią się nowe urządzenia rejestrujące? CANARD (Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym) Głównej Inspekcji Transportu Drogowego podpisał właśnie umowę na wykonanie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego z Instytutem Transportu Samochodowego. Wytypowane zostaną miejsca szczególnie niebezpieczne, gdzie w pierwszej kolejności staną nowe fotoradary.

W ubiegłym roku na polskich drogach doszło do blisko 32 tys. wypadków, w których zginęło 2 862 osób, a 37 359 zostało rannych. Jedną z głównych przyczyn tragicznych zdarzeń wciąż jest nadmierna prędkość. Aby na drogach było bezpiecznej, ITD rozbudowuje system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, który aktualnie wchodzi w kolejny etap.

Zwiększenie liczby urządzeń rejestrujących doprowadzi do wzrostu liczby kontroli prędkości pojazdów, poruszających się po polskich drogach. W konsekwencji ma to wpłynąć na zmniejszenie się liczby wypadków spowodowanych przez przekraczających prędkość.

Takie efekty osiągnięto po wprowadzeniu automatycznego systemu. W ciągu ostatnich 10 lat roczna liczba wypadków zmalała o 12 522, ofiar śmiertelnych o 1 710, a rannych o 18 687. Znaczący spadek liczby wypadków pomiędzy 2009 a 2018 rokiem spowodowany był m.in. powstaniem CANARD i rozpoczęciem kontroli prędkości z wykorzystaniem stacjonarnych urządzeń rejestrujących.

Polacy popierają fotoradary. W ocenie opinii społecznej mają one bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Potwierdzają to badania zrealizowane przez Instytut Badawczy Millward Brown dla GITD, z których wynika, że dla 66 proc. respondentów fotoradary mają wpływ na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Na potrzebę instalacji fotoradarów w miejscach, gdzie często dochodzi do wypadków drogowych, wskazało aż 93 proc. ankietowanych.

Na podstawie umowy zawartej na wykonanie analizy Instytut Transportu Samochodowego – Instytut Badawczy opracuje analizę stanu bezpieczeństwa na drogach, na potrzeby rozbudowy CANARD, w tym instalacji nowych fotoradarów. Zgodnie z umową ITD przygotuje w ciągu pół roku listę (ranking) wytypowanych i przeanalizowanych lokalizacji dla stacjonarnych urządzeń rejestrujących do punktowego pomiaru prędkości, urządzeń służących do kontroli wjazdu na czerwonym świetle (oddzielnie skrzyżowania oraz przejazdy kolejowe) oraz urządzeń do odcinkowego pomiaru średniej prędkości.

