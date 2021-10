Nowe nazwiska na liście najbogatszych kobiet. Wśród nich 38-letnia fizyczka

W piątek, 29 października, „Wprost” po raz dziewiąty opublikował listę 50 najbogatszych Polek. Oprócz stałych bohaterek w rankingu pojawiło się pięć nowych pań. Prezentujemy, które miejsce zajęły w zestawieniu, czym się zajmują oraz jaki majątek udało im się zgromadzić.

24. Małgorzata Włodarczyk

227 mln zł

Parę miesięcy temu zadebiutowała na naszej liście 100 najbogatszych Polaków. Razem z Tadeuszem Włodarczykiem kontroluje połowę udziałów w spółce Iglotex z siedzibą w miejscowości Skórcz w województwie pomorskim. To jeden z największych producentów mrożonek w naszej części Europy. Sprzedają mrożone pierogi, pizze, warzywa na patelnię, pyzy, zapiekanki, zupy czy frytki pod marką Proste Historie. W ich reklamach występowali już m.in.: Marcin Prokop, Maryla Rodowicz, Natalia Kukulska czy Krystyna Janda. Włodarczykowie założyli firmę w 1983 roku. Początkowo zajmowali się produkcją cukierniczą. Później poszerzyli działalność o produkcję i sprzedaż lodów. A na początku 1991 roku doszły mrożone pizze i pierogi. Dzisiaj sprzedają co roku mrożonki warte setki milionów złotych. W listopadzie ubiegłego roku postawili najnowocześniejszy w tej części Europy zakład produkcyjny za 190 mln zł.

30. Elżbieta Tarczyńska

192 mln zł

Współwłaścicielka Grupy Tarczyński, znanego w całej Polsce producenta kabanosów, parówek, kiełbas i innych wyrobów wędliniarskich. Firmę zakładała razem z mężem Jackiem Tarczyńskim. Małżeństwu zabrakło w tym roku paru milionów, żeby zadebiutować na naszej liście 100 najbogatszych Polaków. Ich firma przeżywa dobry okres na warszawskiej giełdzie. Wycena wynosi ponad pół miliarda złotych, a przychody za zeszły rok przekroczyły okrągły miliard.

34. Krystyna Jasińska

151 mln zł

Kontroluje ponad 13 proc. udziałów w holdingu Victoria Dom. To jeden z największych deweloperów w kraju z przeszło 23-letnim doświadczeniem na rynku. Cała rodzina Jasińskich, bo oprócz naszej bohaterki udziałowcami są również Józef i Michał Jasińscy, zadebiutowała w tym roku na liście 100 najbogatszych Polaków. Inwestycje Victoria Dom są realizowane przede wszystkim w Warszawie i Krakowie. Od kilku lat polski deweloper jest obecny na rynku niemieckim. Swoje projekty realizuje w Berlinie i Lipsku.

35. Małgorzata Sowa i Aleksandra Sowa-Trzebińska

148 mln zł

Matka i córka, które kontrolują połowę udziałów w rodzinnej sieci cukierni Sowa. Kiedyś mała piekarnia z tradycjami z początków ubiegłego wieku. Dzisiaj potężny zakład cukierniczy, który swoimi punktami sprzedaży oplótł całą Polskę. W zeszłym roku Sowowie sprzedali słodkości za ponad 174 mln zł. I chociaż, podobnie jak u Elżbiety Grycan, w cukierniczy biznes uderzyła pandemia, to zeszły rok udało się zakończyć z 15 mln zł zysku netto. Firma prowadzi 165 lokali. W tym kilka poza granicami Polski, bo torty od Sowy można także kupić w Londynie czy Berlinie.

46. Olga Malinkiewicz

76 mln zł

Jedna z największych polskich innowatorek, która opatentowała nowatorskie zastosowanie perowskitów – jednego z najbardziej obiecujących materiałów fotowoltaicznych na świecie. Wyobraźcie sobie cieniutką folię pokrytą tymi drobnymi kryształami. Nalepiona na pokrywę laptopa, dach domu albo nawet lampę uliczną mogłaby zachowywać się tak jak dzisiejsze panele słoneczne, czyli za darmo produkować prąd ze słońca.

Chociaż już wiele lat temu Malinkiewicz technologię opatentowała, to za bardzo nie wiedziała, jak sprawić, żeby ktoś chciał ją kupić. Powstało ryzyko, że polski wynalazek przepadnie w podobnym stylu jak marzenia o polskim grafenie czy niebieskim laserze. W przypadku pierwszego wyprzedzili nas Brytyjczycy, a niebieski laser wykorzystali Japończycy. Jednak Malinkiewicz udało się pozyskać wspólników z branży IT i w trójkę otworzyć spółkę Saule Technologies. Potem zgłosił się do nich szwedzki deweloper Skanska, który podpisał z Polakami umowę na zastosowanie ich technologii przy budowie swoich obiektów. W zeszłym roku polska spółka fotowoltaiczna Columbus Energy kupiła 20 proc. udziałów w biznesie Malinkiewicz za 10 mln euro. W tym roku mówiło się o wejściu Saule na warszawską giełdę. I najprawdopodobniej firma na giełdzie się pojawi, ale to za sprawą tego, że przejmie ją inna giełdowa spółka, powiązana z Columbus Energy, krakowska Columbus Elite Global.