Znaleziono metodę leczenia stwardnienia rozsianego? „Społeczność neurologiczna była sceptycznie nastawiona”

Jak tłumaczą eksperci, metoda polega na oczyszczeniu układu odpornościowego pacjenta za pomocą leków przeciwnowotworowych, a następnie ponownemu uruchomieniu go za pomocą przeszczepu komórek macierzystych.

W badaniu wzięło udział ponad 100 pacjentów ze szpitalu w Chicago, Sheffield, Uppsala w Szwecji i Sao Paolo w Brazylii. U wszystkich osób poddanych procedurze zaobserwowano poprawę pamięci i okresu remisji. Wstępne wyniki badań, trwających około trzy lata, przedstawione zostały na dorocznym zjeździe Europejskiego Towarzystwa Przeszczepu Kości i Szpiku w Lizbonie.

– Dane są zaskakująco korzystne. Społeczność neurologiczna była sceptycznie nastawiona do tego leczenia, jednak liczymy na to, że te wyniki to zmienią – mówił pf. Richard Burt, naukowiec z Northwestern University w Chicago.

W leczeniu stosuje się chemioterapię w celu zniszczenia wadliwego układu odpornościowego. Komórki macierzyste pobrane z krwi pacjenta i szpiku kostnego są następnie ponownie podawane. Nie są one dotknięte przez SM i odbudowują układ odpornościowy.

Stwardnienie rozsiane

Przyczyna stwardnienia rozsianego nie jest do końca poznana, wiadomo jednak, że istotną rolę w jej rozwoju odgrywają predyspozycje genetyczne i zaburzenia w układzie odporności. W ich wyniku dochodzi do inwazji komórek odpornościowych do centralnego układu nerwowego (mózgu i rdzenia). Tam wywołują one procesy zapalne i uszkodzenia osłonki mielinowej na włóknach nerwowych, a także zwyrodnienie samych włókien (aksonów). Prowadzi to do wystąpienia objawów choroby, jak np. problemy z widzeniem, zaburzenia równowagi i czucia, drętwienie i sztywność mięśni, trudności z chodzeniem, a także pogorszenie zdolności poznawczych.

SM jest chorobą bardzo zmienną. Dotyczy to na przykład przebiegu schorzenia, które może mieć postać tzw. rzutowo-remisyjną, kiedy objawy występują rzutami, a następnie ustępują (remisja), wtórnie postępującą, kiedy występują rzuty choroby, a jednocześnie stan pacjenta ulega stałemu pogorszeniu oraz najrzadszą postać tzw. pierwotnie postępującą, w której nie obserwuje się wyraźnych rzutów i cofania objawów. Różnice u chorych na SM dotyczą ponadto lokalizacji zmian w mózgu oraz ich obrazu w badaniu MRI – u niektórych pacjentów mogą przeważać ogniska zapalne, u innych degeneracja włókien nerwowych.