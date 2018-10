Joanna Kulig z rolą w amerykańskim serialu. Produkcja powstaje dla Amazona

Podobnie jak w filmie o tytule „Hanna”, w serialu zostanie pokazana historia młodej kobiety, której ojciec jest byłym agentem CIA i chce wyszkolić swoją córkę na zabójczynię. W produkcji zagrają m.in. Esme Creed-Miles, Mireille Enos i Joel Kinnaman.

Joanna Kulig, która także zdobyła rolę w amerykańskim serialu wcieli się w matkę tytułowej bohaterki i będzie pojawiała się w retrospekcjach serialu. Sceny z udziałem polskiej aktorki zostały już zrealizowane. Kulig o swoim nowym zawodowym wyzwaniu opowiedziała w rozmowie z magazynem „Tele Tydzień”. Stwierdziła m.in., że rola bardzo ją zaskoczyła.

– Serial „Hanna” został wyprodukowany przez Amazon. Kręciliśmy go w Budapeszcie. Wcieliłam się w mamę głównej bohaterki, Joannę. Gdy to usłyszałam, byłam zaskoczona – Jak to, mam zagrać matkę? Okazało się, że w retrospekcjach – zdradziła. – Moim partnerem był Joel Kinnaman. Mieliśmy skomplikowane sceny pościgów. Muszę przyznać, że bardzo mi się to podobało – dodała.

Premiera serialu „Hanna” została zapowiedziana na 2019 rok.