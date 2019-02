Martyna Wojciechowska pokazała, jak wygląda jej tydzień. Filmik stał się hitem sieci

Podróżniczka udostępniła w mediach społecznościowych żartobliwy filmik, na którym pokazała, jak wygląda jej tydzień. Krótkie nagranie umieszczone przez Martynę Wojciechowską na Instagramie to kompilacja fragmentów programu Kobieta na krańcu świata. „Nowy tydzień - nowe wyzwania. Która wersja jest Wam najbliższa?” – pyta dziennikarka w opisie nagrania. Na początku filmiku widzimy podróżniczkę, która śpi w aucie (to poniedziałek). Nagranie kończy się pierwszymi pięćdziesiątkami wódki wypijanymi w piątek oraz gorączką sobotniej nocy. Przesłanie nagrania jest tak uniwersalne, że bez trudu może się z nim utożsamiać każdy z nas. Nagranie stało się hitem sieci. W ciągu zaledwie kilkudziesięciu godzin został odtworzony ponad 254 tysiące razy.

Wypadek na planie programu

Kilka dni temu podróżniczka zamieściła na Instagramie nagranie, na którym widać, jak chodzi po drewnianym mostku. W pewnym momencie jedna z desek osuwa się i noga Martyny Wojciechowskiej wpada w szczelinę. – Ja w to nie wierzę. Co za historia. Słuchajcie, jakbym to wyreżyserowała – mówi na nagraniu. W poście na Instagramie Wojciechowska dodała także zdjęcia swoich posiniaczonych po wypadku nóg. "Kocham moją pracę i nie zamieniłabym jej na żadną inną, ale o sukienkach chyba mogę zapomnieć. Myślicie, że do wesela się zagoi?" – napisała w komentarzu.