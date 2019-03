Jordan Peele: Nie widzę siebie zatrudniającego białego kolesia do głównej roli

Przemawiając do uczniów z Upright Citizens Brigade Theatre w East Hollywood, reżyser zaznaczył, że jego sława dała mu możliwość obsadzania w jego produkcjach niedostatecznie reprezentowanych talentów. – Jakoś nie widzę tego, że zatrudniam białego kolesia do głównej roli w moim filmie. Nie chodzi o jakąś niechęć do białych facetów, ale po prostu taki film już widziałem. To jest jedna z najlepszych części tej historii. Wywołuje wrażenie, że żyjemy w czasach renesansu, który udowodnił, że mity na temat reprezentacji w kinie są fałszywe – stwierdził. – Ja patrzę na to tak, że mogę zatrudniać czarnych ludzi w moich filmach. Mam szczęście być w tej pozycji, że mogę powiedzieć wytwórni Universal: „Chcę zrobić horror o wartości 20 mln dolarów z czarnoskórą rodziną w rolach głównych” . I oni odpowiadają: „Dobrze” – tłumaczył.

Obecnie reżyser pracuje nad rebootem „Candymana” . Peele tworzy też serię „The Twilight Zone” dla CBS.

