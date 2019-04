„Tajemnice Joan” – powstała ekranizacja powieści Jennie Rooney. Zobacz zwiastun

Te niezwykłe oskarżenia przenoszą nas z obecnych czasów w lata trzydzieste XX wieku do Cambridge, gdzie młoda Joan wdaje się w namiętny romans z charyzmatycznym Rosjaninem, a potem w lata czterdzieste, kiedy to utalentowana pani naukowiec zszokowana niszczycielską siłą bomby atomowej przysięga zrobić wszystko, żeby świat stał się lepszym miejscem.

„Tajemnice Joan” stały się okazją dla uznanego reżysera Trevora Nunna do zekranizowania fascynującej opowieści szpiegowskiej z elementami romansu, dramatu i moralnych rozterek. Wielokrotnie nagradzany reżyser dostrzegł potencjał filmowy powieści, gdy tylko spojrzał na jej okładkę w księgarni. – To była książka, od której nie można się oderwać – wspomina. – Obecnie na końcu książki znajduje się nie tylko nota biograficzna autora, ale także adres mailowy, przez który można wyrazić opinię. Napisałem: „Jestem pewien, że prawa zostały już dawno sprzedane, ale z tego koniecznie powinien powstać film”. Niemal natychmiast dostałem mail zwrotny od autorki, Jennie Rooney, która odpowiedziała: „Nie, prawa nie zostały sprzedane, a nie mogę sobie wyobrazić niczego bardziej ekscytującego” – opowiada.

Zaintrygowany Nunn skontaktował się z producentem Davidem Parfittem, w którego dorobku jest wiele udanych produkcji, między innymi oscarowy „Zakochany Szekspir”. – Przyszedł do biura tryskając entuzjazmem, jak to Trevor potrafi – wspomina Parfitt. „To jest film! Musisz to przeczytać”. Przeczytałem i pomyślałem, że ma absolutną rację – dodaje.

Silna obsada, z wyrazistymi, charakterystycznymi rolami Judi Dench i Sophie Cookson, to tylko jedna z zalet adaptacji wielokrotnie nagradzanej powieści, która choć fikcyjna, jest zainspirowana niezwykłą, kontrowersyjną i prawdziwą historią Melity Norwood, brytyjskiej naukowiec i urzędniczki, która zdradzała Rosji tajemnice przez cztery dekady, podczas pracy w obiekcie badawczym zajmującym się konstrukcją boby atomowej.Jennie Rooney urodziła się w 1980 roku. Dorastała w Liverpoolu, Zambii i Bromley.

Jej pierwsza powieść, „Inside the Whale” , powstała w trakcie aplikacji radcowskiej i została nominowana do Costa First Novel Award oraz the Waterstones New Writer of the Year Award. Mieszka w zachodnim Londynie, zajmuje się pisaniem oraz nauczaniem.