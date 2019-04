Paweł Domagała zagra w serialu. Ruszyły zdjęcia do produkcji

Zdjęcia do „Żmijowiska” ruszyły w kwietniu. Serwis wirutalnemedia.pl przekazał, że produkcja będzie emitowana na antenie Canal+, ale data premiery nie została jeszcze podana. Fabuła serialu toczy się wokół losów grupy przyjaciół, którzy wyjechali na wakacje do wsi Żmijowisko. Tam podczas jednej z imprez doszło do kłótni, a następnego dnia zniknęła 15-letnia Ada, która przyjechała na wczasy z rodziną. Poszukiwania dziewczyny zakończyły się fiaskiem, a rok później do wsi wrócił jej ojciec, który podjął próbę odszukania córki. W roli ojca zobaczymy Pawła Domagałę.

Chociaż Domagała w ostatnim czasie zasłynął hitowymi piosenkami, to jego kariera aktorska jest jeszcze bardziej imponująca. Na swoim koncie ma role w serialach i filmach, a widzowie znają go z produkcji takich jak „Wszyscy jesteśmy Chrystusami”, „80 milionów”, „Wkręceni”, „Druga szansa” czy „Planeta singli”.

Inna produkcja Canal+

W ostatnim czasie pisaliśmy także o innej produkcji, która powstaje dla stacji Canal+. Jedną z najpopularniejszych książek Szczepana Twardocha filmowcy zamienią na serial, który spróbują zamknąć w ośmiu odcinkach. Za reżyserię odpowiedzialny jest Jan P. Muszyński („Ostatnia rodzina”, „Wataha”), a przy tworzeniu scenariusza pomagać ma sam śląski pisarz.

„Król” opowiada o warszawskim, żydowskim bokserze Jakubie Szapiro i stołecznym półświatku z okresu międzywojnia. Twardoch w swoim stylu przedstawia w niej narodowe, religijne i kulturowe napięcia w mocno zróżnicowanym społeczeństwie Warszawy. Jeżeli filmowcy pozostaną wierni charakterowi książki, powinniśmy spodziewać się klimatycznego i niebanalnego kina akcji z ciekawie zarysowanym tłem politycznym. Jest więc na co czekać.

