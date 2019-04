Jest trailer do „Tuca i Bertie”. Powtórzą sukces „BoJacka Horsemana”?

Wszyscy zadają sobie pytanie, czy „BoJack z dwiema głównymi bohaterkami” powtórzy niewątpliwy sukces serialu o koniu z przerośniętym ego. Nazwiska pracujących przy nowym tytule osób sprawiają, że oczekiwania związane z tą produkcją wywindowane zostały naprawdę wysoko. Jako że do premiery już naprawdę blisko, do sieci trafił pierwszy trailer. Animacje zdecydowanie przypominają te znane z „BoJacka”. Co jednak z klimatem i dowcipami? Czujecie to, czy jednak spodziewaliście się czegoś innego? A może to dobrze, że twórcy przy okazji zmiany głównych postaci postawili też na zmianę sposobu opowiadania tej historii?

Animowany serial komediowy „Tuca i Bertie” opowiada o przyjaźni pomiędzy dwiema 30-letnimi kobietami (przedstawionymi pod postacią ptaków), mieszkającymi w tym jednym apartamentowcu. Tuca (Tiffany Haddish) to zadziorna i lekkomyślna tukanica, a Bertie (Ali Wong) – niespokojna i chodząca z głową w chmurach przedstawicielka gatunku ptaków śpiewających.

Za pierwszych 10 odcinków pierwszego sezonu odpowiada Lisa Hanawalt („BoJack Horseman”), która jest również producentem wykonawczym serialu. Funkcję pozostałych producentów pełnią: Raphael Bob-Waksberg („BoJack Horseman”), Noel Bright („BoJack Horseman”, „Przyjaciele”), Steven A. Cohen („BoJack Horseman”, „Jack & Bobby”), Tiffany Haddish i Ali Wong.

