Renée Zellweger jako Judy Garland. Pojawił się zwiastun filmu

Zwiastun filmu „Judy” pojawił się na YouTube, a trwający niemal 1,5 minuty materiał to przedsmak tego, co czeka nas już za kilka miesięcy. Renée Zellweger wcieli się w rolę charyzmatycznej aktorki i piosenkarki, która była gwiazdą światowego formatu. Filmowa Bridget Jones nie miała więc łatwego zadania, szczególnie przy wykonywaniu przebojów Garland. – Wyjaśniłem Reene, że nie oczekuję pełnego odzwierciedlenia niepowtarzalnego głosu Judy Garland – wyjaśnił reżyser Rupert Goold cytowany przez serwis Deadline. – Ale chciałem, aby Renee stworzyła swoje wykonania i zrobiła to w ekscytujący sposób – dodał. Światowa premiera filmu została zaplanowana na 27 września.

Kim była Judy Garland?