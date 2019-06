Nowe odcinki „M jak miłość” po wakacjach. Scenarzyści zdradzili, co się wydarzy

Nowe odcinki „M jak miłość” zostaną wyemitowane na antenie TVP2 po wakacjach. Stacja nie podała jeszcze dokładnej daty. Scenarzyści postanowili jednak wyjść naprzeciw oczekiwaniom fanów produkcji i uchylić rąbka tajemnicy, co wydarzy się w nowych odcinkach serialu.

Na ślub Uli (w tej roli Iga Kreft) przyjedzie jej młodszy brat Mateusz (Krystian Domagała), który nieoczekiwanie ogłosi, że będzie chciał zostać na stałe w Grabinie. Na decyzję o powrocie do kraju miała wpływ Lilka (Monika Mielnicka), w ktorej jest zakochany. Fakt, iż syn nie chce wracać do Australii oburzy Marka Mostowiaka (Kacper Kuszewski). Dlatego też nastolatek poprosi o pomoc babcię (Teresa Lipowska). Finalnie Marek zgodzi się na to, żeby Mateusz został w Polsce pod warunkiem, że będą się nim opiekować Marysia (Małgorzata Pieńkowska) oraz Artur (Robert Moskwa).

Spore problemy pojawią się za to w życiu Kingi (Katarzyna Cichopek). Wszystko z powodu konfliktu z Otarem (David Gamtsemlidze), który będzie chciał otworzyć restaurację obok prowadzonego przez nią bistro. Impreza urządzona przez mężczyznę w jego lokalu będzie tak huczna, że z bistro Kingi uciekną wszyscy goście. Zduńska postanowi poprosić o pomoc policję. Funkcjonariusze polecą Kindze i Otarowi, aby rozwiązali konflikt między sobą.