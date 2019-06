Wypadek i łzy w „Big Brotherze”. Magda: To wygląda jak z horroru

W piątek wieczorem uczestnicy postanowili wystawić Magdę na próbę. Bartek, Igor, Radek i Oleh stwierdzili, że poinformują koleżankę, że wiedzą, że jest aktorką. – Madzia jest aktorką, wzięli ją tutaj jako agenta do tego programu – powiedział Igor. – Madzia gra. Nie jest taka, jak jest naprawdę – dodał uczestnik. Dziewczyna wydawała się być zmieszana. Mówiła, że „nie wie o co chodzi”. Gdy mężczyźni przyznali, że żartowali, Magda się rozpłakała.

W show doszło także do wyglądającego niebezpiecznie wypadku. Jak podaje Wirtualna Polska, jedno z zadań, które mieli wykonać uczestnicy programu, polegało na jak najszybszym wciśnięciu przycisku znajdującego się w salonie domu Wielkiego Brata. Pierwsza osoba, która dotknie opisywanego przedmiotu może liczyć na nagrodę. Radkowi bardzo zależało, by być najszybszym. Poślizgnął się na płytkach. Rozciął sobie skórę na nodze. Na miejscu pojawili się medycy, którzy opatrzyli poszkodowanego. – To wygląda jak z horroru – powiedziała Magda, której słowa cytuje Wirtualna Polska.

