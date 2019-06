Plakat polskiego filmu nie zachwycił. Internauci powątpiewają w mięśnie aktorów

Jak zaznaczył 18 czerwca na swoim koncie na Instagramie Piotr Stramowski, opublikowana grafika jest dopiero pierwszą, dystrybutorską propozycją plakatu. Według jego zapowiedzi, niebawem doczekamy się też wersji reżyserskiej. Sądząc po komentarzach pod obecnym wydaniem, wiele osób będzie na to czekać z niecierpliwością.

Na Instagramie Stramowskiego komentujący chwalą „dobrą formę” aktorów i gratulują im zbliżającej się premiery filmu. Nieco odmiennie wygląda to na profilach społecznościowych polskich blogerów filmowych. Nie przesadzimy chyba, pisząc, że dominują tam żarty z wyglądu aktorów i wartości artystycznej plakatu.

Internauci zarzucają temu obrazowi głównie mocny retusz mięśni u obu aktorów. Nie wierzą, że zaprezentowany na plakacie widok to efekt pracy na siłowni. Wyśmiane zostało też hasło zamieszczone pod zdjęciami głównych bohaterów. „Walcz o to, co kochasz” – takim sloganem twórcy filmu zamierzają przyciągnąć ludzi do kin. Pozostaje jeszcze kwestia samej fabuły, która bardziej uważnym widzom może skojarzyć się ze znanymi już, zagranicznymi produkcjami.

O czym jest film „Fighter”?

Według oficjalnego opisu filmu „Fighter”, jest to opowieść o zawodniku MMA – Tomku Janickim (w tej roli Piotr Stramowski), który ma wszystko: sławę, pieniądze i piękną Agatę (Aleksandra Szwed) u swojego boku. Na horyzoncie zaś walkę o mistrzowski pas. Kiedy jednak w ostatniej chwili federacja zamienia prestiżowe starcie na Freak Fight z udziałem boksera Marka „Pretty Boya” Chmielnickiego (Mikołaj Roznerski), Tomek wpada we wściekłość. Pod wpływem emocji podejmuje kilka złych decyzji. Te wystarczają, by jego kariera z dnia na dzień legła w gruzach.

W konsekwencji okryty niesławą zawodnik opuszcza miasto, by z dala od medialnego zgiełku ułożyć sobie życie na nowo. Szansa na to pojawia się, kiedy poznaje panią doktor – Magdę (Katarzyna Maciąg). Para zakochuje się w sobie, ale nad Tomkiem znów zbierają się czarne chmury. Szantażowany przez groźnego gangstera zawodnik nie ma wyboru. Musi wrócić na ring i zmierzyć się z dawnym rywalem. Lecz tym razem na jego zasadach i w jego dyscyplinie – czyli w bezkompromisowym, bokserskim starciu, które będzie oglądać cała Polska.

