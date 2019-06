Jest trailer serialu „Na cały głos”. Russell Crowe w roli głównej

W świecie rozpolitykowanych amerykańskich mediów nie ma bardziej wyrazistej postaci niż niedawno zmarły Roger Ailes. To właśnie ten człowiek sprawił, że telewizja Fox News stała się liczącą siłą polityczną, która bezpowrotnie zmieniła narrację o najwyższych szczeblach władzy w kraju. Ailes jest kluczem do zrozumienia wydarzeń, które doprowadziły do powstania nowoczesnej Partii Republikańskiej.

Akcja serialu „Na cały głos” toczy się głównie w minionej dekadzie, w trakcie której Ailes zdobył pozycję nieformalnego przywódcy Republikanów. W kolejnych odcinkach produkcji zobaczymy przełomowe wydarzenia z życia Ailesa, w tym jego spotkania ze światowymi przywódcami, które nadały impet jego karierze politycznej, poznamy także kulisy oskarżeń o molestowanie, które doprowadziły do jego odejścia z telewizji Fox. Serial przedstawia również mechanizmy psychologiczne, które wprawiają w ruch odgórnie inicjowane procesy polityczne.

„Na cały głos” – twórcy i obsada serialu

Oprócz Russella Crowe, w obsadzie serialu znaleźli się: nominowana do Oscara Naomi Watts jako była prezenterka Fox News – Gretchen Carlson, nominowana do nagrody Złotego Globu Sienna Miller („Przekładaniec”) jako żona Ailesa – Elizabeth, nominowany do Emmy i Oscara Seth MacFarlane („Family Guy”) jako były szef PR stacji Fox News – Brian Lewis, nominowany do Nagrody Gildii Aktorów Ekranowych Simon McBurney („Teoria wszystkiego”) jako szef koncernu News Corp – Rupert Murdoch, Annabelle Wallis (Peaky Blinders) jako Laurie Luhn, która planowała wywiady na antenie Fox News and Aleksa Palladino („Boardwalk Empire”) jako wieloletnia asystentka Ailesa – Judy Laterza. W rolach gościnnych występują nominowany do Emmy i Złotego Globu Josh Charles („Żona idealna”) jako Casey Close, mąż Gretchen Carlson oraz Josh Stamberg („The Affair”) jako były szef stacji Fox – Bill Shine. Większość odcinków serialu zostało wyreżyserowanych przez nominowaną do Nagrody Emmy Kari Skogland („Opowieść podręcznej”).

Serial „Na cały głos” oparty został na bestsellerowej książce Gabriela Shermana pt. „The Loudest Voice in the Room”, w której znalazły się wywiady z ponad 600 osobami oraz reportaże Shermana publikowane na łamach „New York Magazine”.

Autorami scenariusza pierwszego odcinka są zdobywca Oscara Tom McCarthy („Spotlight”) i Gabriel Sherman. Serial „Na cały głos” jest koprodukcją stacji SHOWTIME i spółki Blumhouse Television („Ostre przedmioty”, „The Jinx”, „Uciekaj!”). Obowiązki producentów wykonawczych pełnią Russell Crowe, Tom McCarthy, Alex Metcalf, zdobywca Emmy Jason Blum, Marci Wiseman i Jeremy Gold z ramienia Blumhouse Television, Liza Chasin ze spółki 3dot Productions oraz Kari Skogland i Padraic McKinley.

„Na cały głos” – gdzie i kiedy oglądać?

Premiera serialu „Na cały głos” („The Loudest Voice”) odbędzie się w HBO GO już w poniedziałek, 1 lipca. Od rana w serwisie dostępny będzie pierwszy odcinek produkcji, kolejne dodawane będą co tydzień w poniedziałki o tej samej porze, czyli po godzinie 6.00. Emisja na antenie HBO zaplanowana została od 2 sierpnia o godz. 20.10. Serial liczyć będzie siedem odcinków.

Czytaj także:

Jest zwiastun trzeciego sezonu „Korony królów”. Wiemy, kto zagra królową Jadwigę