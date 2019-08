„Pewnego razu... w Hollywood”. Jest polski zwiastun nowego filmu Quentina Tarantino

Amerykańska premiera filmu „Pewnego razu w Hollywood” („Once upon a time in Hollywood”) odbyła się 22 lipca. To zdecydowanie jedna z najbardziej wyczekiwanych premier 2019 roku. Zarówno ze względu na obsadę, osobę reżysera, jak i temat. Polskich widzowie z pewnością są też ciekawi roli, jaką w filmie odegra polski aktor Rafał Zawierucha, wcielający się w rolę reżysera Romana Polańskiego. Na ekranach polskich kin film oglądać będziemy mogli już 9 sierpnia. Od dziś możemy oglądać też polski zwiastun produkcji.

„Pewnego razu w... Hollywood”

Film „Pewnego razu w... Hollywood”, który otrzymał 7-minutową owację na stojąco po premierze na Festiwalu Filmowym w Cannes, opowiada o losach zmagającego się aktora Ricka Daltona (Leonardo DiCaprio) i jego dublera-kaskadera Cliffa Bootha (Brad Pitt), którzy próbują ożywić swoje kariery. Ich historie łączą się z losami Sharon Tate (Margot Robbie), która przeprowadza się w te okolice, gdzie zostaje zamordowana przez członków grupy Charlesa Mansona (Damon Herriman). W filmie zobaczymy też po raz ostatni Luke'a Perry'ego, który zagrał w nowej produkcji Tarantino tuż przed swoją śmiercią w marcu 2019 roku. Polska premiera filmu jest planowana na 16 sierpnia.