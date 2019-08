Córka Kate Moss zaczyna przygodę z modelingiem. W nowej sesji do złudzenia przypomina matkę

W ubiegłym roku Lila Grace Moss-Hack wystąpiła w kampanii Marc Jacobs Beauty. Od niedawna jest modelką w agencji swojej matki, stąd też najnowsza sesja. W listopadzie 2018 roku Lila pojawiła się też na okładce magazynu „Dazed” , należącego do jej ojca Jeffersona Hacka.

Marc Jacobs pisał o Lili, że poznał ją w 2008 roku, kiedy spotkał się z nią i jej matką podczas wakacji na Ibizie. „W wieku zaledwie 6 lat było widać jej silny charakter i piękno” – podkreślił.

W ostatnim wywiadzie Lila Moss przyznała, że była od małego zainteresowana modelingiem. – Być może zawsze uważałam to za ciekawe, ponieważ widziałam tę branżę od kiedy byłam małą dziewczynką – tłumaczyła. – Kiedy po raz pierwszy brałam udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej, pomyślałam, że tak, podoba mi się to i chcę się w to zaangażować – dodała. Efekty sesji zdjęciowych córki Kate Moss możecie obejrzeć poniżej.

Lila Moss w kampanii Marca Jacobsa



Lila Moss w sesji dla magazynu "Another"



Lila Moss w sesji dla magazynu "Dazed"



Lila Moss w kampanii Marca Jacobsa



Lila Grace Moss Hack i Kate Moss



Lila Grace Moss Hack w obiektywie Aleksandry Modrzejewskiej