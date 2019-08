Magda Wójcik gwiazdą TVN? Zwyciężczyni „Big Brothera” ma wystąpić w kolejnym show

Po wyjściu z domu Wielkiego Brata Magda Wójcik musiała zmierzyć się z ogromną popularnością. Przyznaje, że ciężko było jej się odnaleźć w życiu codziennym. – Mam problemy (z powrotem do rzeczywistości – red.). Nie mogę tak do końca się odnaleźć. Jest bardzo głośno, jest dużo świateł. Jest bardzo dużo ludzi dookoła. Na ulicach, w restauracjach podchodzą i proszą o autograf – powiedziała Magda Wójcik. – To jest dla mnie dziwne, bo mi się wydawało, że pojechałam sobie gdzieś na wakacje, więc mam trochę problem z odnalezieniem się. Potrzeba na pewno czasu do wszystkiego – wyznała uczestniczka „Big Brothera”.

Magda Wójcik gwiazdą TVN?

Jak się jednak okazuje, przygoda Magdy Wójcik z telewizją może mieć kolejną odsłonę. Z ustaleń „Super Expressu” wynika, że zwyciężczyni „Big Brothera” wystąpi w „Azji Express”. Emisja programu jest planowana na wiosnę 2020 roku w stacji TVN. Ponieważ w tym programie gwiazdy występują razem ze swoimi partnerami, przyjaciółmi lub znajomymi, pojawiły się pytania, kogo Magda Wójcik zaprosi do udziału w telewizyjnym show. To pytanie na razie pozostaje bez odpowiedzi.