Kurdej-Szatan pociesza męża po odpadnięciu z „Tańca z Gwiazdami”. „To po prostu telewizja”

Jeszcze przed rozpoczęciem kolejnej edycji „Tańca z Gwiazdami”, media spekulowały o tanecznej rywalizacji między dwoma uczestnikami tanecznego show: Barbarą Kurdej-Szatan i jej mężem Rafałem Szatanem. Nieoczekiwanie Rafał Szatan odpadł z programu już w 2 odcinku. Jive, którego zatańczył z Lenką Klimentową nie zachwycił jurorów. – Musisz spuścić z tonu i wyluzować trochę, by ten jive był bardziej płynny i rozluźniony – mówił Michał Malitowski. – Ciągle czekam, aż pan mnie porwie do tanecznego piekła. Na razie jesteśmy jeszcze w mieście aniołków. (...) Nie trafiłeś w ogóle mój gust jive'a, było za płasko – dodała Iwona Pavlović. Taniec nie przypadł do gustu także widzom polsatowskiego show, którzy zadecydowali, że to właśnie Szatan i Klimentowa nie zasługują na awans do kolejnego odcinka.

Po zakończeniu programu swojego męża wsparła Barbara Kurdej-Szatan. Kocham Cię Kochanie!!!!!! Tańczyłeś przepięknie!!!!!!!!! Jesteś mega zdolny!!!! – napisała aktorka na Instagramie. W dalszej części wpisu stwierdziła, że „totalnie nie zgadza się z tym werdyktem i z ocenami jury”. „Nie czaję....:((((((((to po prostu telewizja.....Za to idźcie zobaczyć Rafała w »Rock of Ages« w Teatrze Syrena – wymiata tam!!!!! Jestem z Ciebie ogromnie dumna!!!!!!!!” – podkreśliła.

