David Dobrik znów doprowadził fanów do łez. Podarował samochód bezdomnemu

Dobrik, który na swoim kanale w serwisie YouTube zebrał liczbę prawie 14 mln subskrypcji, natknął się pewnego dnia na Johna, który widząc vlog squad w samochodzie, zaczął do nich machać. Chłopak zatrzymał się, aby z nim porozmawiać. „W trakcie rozmowy z Johnem dowiedzieliśmy się, że po tym, jak jego rodzina zastępcza go wyrzuciła, musi żyć na ulicach, a niedawno skradziono mu samochód” - mówi Dobrik w filmie. John nie jadł też nigdy Chipotle (sieć restauracji w USA, za którą przepada ekipa youtubera).

W kolejnej scenie widzimy, że David podarował Johnowi pierwsze burrito. Później youtuber poinformował chłopaka, że ma dla niego roczną kartę do wykorzystania w restauracji. Na końcu widzimy scenę, w której Dobrik mówi do Johna: „Zapomniałem wspomnieć. Mamy dla ciebie kolejny prezent” . Pokazuje ubrania, mówiąc, że są dla Johna i pyta, czy chce, aby umieścić je w jego nowym samochodzie. Później podaje mu kluczyki do auta. Mężczyzna nie może w to uwierzyć. Zobaczcie jego reakcję na nagraniu.

