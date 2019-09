W tych bajkach Disneya nie uniknięto rażących niejasności. Wychwyciliście to?

Animacje Disneya znają wszyscy. Nawet jeśli nie oglądaliśmy każdej bajki, to oglądaliśmy choć kilka z nich. Czy zauważyliście w nich jakieś błędy, nieścisłości lub niejasności? Internauci stworzyli nawet własny ranking tego typu przypadków.

„Kraina lodu”

Dlaczego "Akt prawdziwej miłości" Olafa się nie liczył? Zamrożoną Annę z klątwy uwalnia dopiero jej siostra, która sama ją na niego rzuciła. Wcześniej jednak bałwanek Olaf rozpala w kominku ogień i ryzykując roztopienie, przysuwa do niego Annę.



„Pinokio”

Dlaczego Pinokio w jednej ze scen tonie, kiedy wcześniej funkcjonował pod wodą bez żadnego problemu?



„Toy Story”

Buzz Astral nie wierzy, że jest zabawką. Dlaczego więc zastyga, kiedy w okolicy znajdują się ludzie?



„WALL·E ”

Jeżeli okręt Axiom wszystkie odpady poddaje recyklingowi, jak wytłumaczyć ogromne wysypisko, na które natrafia główny bohater?



„Piękna i Bestia”

W jednej ze scen okazuje się, że Chip ma bardzo dużo rodzeństwa. Kiedy więc zostaje zamieniony w chłopca, co dzieje się z jego braćmi i siostrami?



„Auta 2”

We wszystkich filmach z serii, bohaterom do funkcjonowania wystarczą olej, woda i benzyna. Całkiem zgrabnie wpisuje się to w ich świat. Dlaczego więc w drugiej części jeden z bohaterów ma więc ochotę na lody pistacjowe i w konsekwencji zjada wasabi? Tego nie wyjaśniono.



„Aladyn”

Dlaczego Dżafar nie korzysta ze swojej hipnotyzującej laski przez cały czas? Mógł łatwo nakłonić Aladyna do oddania mu lampy, a Dżasminę do poślubienia go.



„Król Lew”

Skoro Mufasa jest królem zwierząt, dlaczego antylopy gnu tratują go, zamiast ominąć w biegu?



„Aladyn”

Czy kiedy Aladyn zamienił się w księcia, zmieniła się też cała jego przeszłość, czy wyłącznie strój? Czy kiedy powraca do swojej pierwotnej formy, traci wszelkie doświadczenia jako książę? Dżin mógłby wytłumaczyć to choćby jednym zdaniem.



„Aryskotraci”

Kto stworzył instrumenty, rozmiarami odpowiadające kotom?



„Iniemamocni”

Jeżeli Syndrome faktycznie znał wszystkie supermoce Iniemamocnych, to dlaczego uwięził w polu magnetycznym także Wiolę, która może wytwarzać własną energię, więc tego typu więzienie nie stanowi dla niej problemu?