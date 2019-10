„Milionerzy”. Dwa koła ratunkowe przy pytaniu za 5 tys. Znasz odpowiedź?

Mateusz Sierosławski z Białegostoku rozpoczął grę w ostatnim odcinku „Milionerów” od pytania za 5 tysięcy zł.

Twarz to przednia strona głowy ludzkiej. A potwarz?

A) tylna strona głowy

B) maska pośmiertna

C) zniesławienie

D) wyjątkowa paskuda

Uczestnik po chwili wahania postanowił skorzystać z koła ratunkowego pół na pół. Komputer losowo odrzucił odpowiedzi B oraz D. Mateusz Sierosławski nadal wahał się, który wariant zaznaczyć. Po prośbie o pomoc do publiczności (90 proc. widzów w studiu wybrała odpowiedź C, 10 proc. odpowiedź A) zaznaczył ostatecznie opcję C, która okazała się prawidłowa.

Kolejne trudności pojawiły się przy pytaniu za gwarantowaną sumę 40 tysięcy zł.

Osteospermum:

A) przypomina stokrotki

B) dotyka tylko starców

C) to zrzeszotnienie chrząstek

D) dorasta do 6 metrów

Ostatecznie uczestnik postanowił zaznaczyć odpowiedź B, która okazała się błędna. Osteosprmum zwane jest stokrotką afrykańską albo gerberą ogrodową, a więc poprawna odpowiedź to A. Tym samym Mateusz Sierosławski wygrał kwotę gwarantowaną 1000 zł.

