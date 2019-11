Keanu Reeves ma nową partnerkę. Kim jest Alexandra Grant?

Alexandra Grant urodziła się w Ohio, a później mieszkała między innymi w Meksyku, Hiszpanii i Francji. Zajmuje się sztuką od ukończenia Swarthmore College w 1994 roku, uzyskując dyplom z historii sztuki. Artystka znana jest z tego, że używa języka i rozmawia z pisarzami, którzy są źródłem jej inspiracji w pracach rzeźbiarskich, malarskich, rysunkowych i wideo. Tak też poznała się Keanu Reevesem, który przez jakiś czas zajmował się pisaniem poezji.

Artystka wystawiała swoje prace w największych galeriach sztuki na całym świecie, w tym m.in. Muzeum Sztuki Hrabstwa Los Angeles (LACMA), Galerie Gradiva w Paryżu i The Harris Lieberman Gallery w Nowym Jorku. Wspólnie z Reevesem Grant stworzyła książkę obrazkową dla dorosłych „Ode to Happines” w 2011 roku. Sukces książki skusił parę do stworzenia kolejnej pozycji - „Shadows” w 2016 roku. Grant fotografowała też Reevesa podczas kręcenia filmu „John Wick” .

Czytaj także:

Reżyser pokazuje zdjęcia z planu filmowego „Jokera”. Są odniesienia do Catwoman