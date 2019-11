Filip Chajzer trafił do szpitala. „Cudowny odlot po znieczuleniu”

Filip Chajzer jest aktywny na Instagramie, gdzie publikuje nie tylko materiały promujące „Dzień dobry TVN”, ale również zdjęcia i nagrania ze swojego życia prywatnego. Teraz poinformował fanów, że trafił do szpitala, a dokładnie jak to ujął sam zainteresowany, „do raju”. Dziennikarz wyraził zadowolenie z panującej tam ciszy i spokoju oraz faktu, że może poczytać książkę i obejrzeć telewizję. „I co najpiękniejsze – nikt nie zawraca głowy, no chyba, że przemiła pielęgniarka czule poprawi poduszkę pod łepetynką. Nie mówiąc już o tym jak cudowny jest odlot po znieczuleniu” – dodał Chajzer.

Dziennikarz wyraził również zrozumienie dla „Witkacego, który tak nonszalancko eksperymentował z ówczesnymi farmaceutykami” . Wytłumaczył także, jaki zabieg przeprowadzono oraz jakie ma plany na najbliższą przyszłość. „Kolano zrobione, odliczam teraz tygodnie do powrotu na squasha i miesiące do pierwszego maratonu” – podsumował Chajzer. Post już 10 godzin po publikacji doczekał się niemal 20 tys. polubień, a życzenia powrotu do zdrowia opublikowała m.in. Cleo. Antoni Królikowski napisał z kolei, że wyzywa dziennikarza do pojedynku w squasha.

