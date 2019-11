„Hunters” – łowcy nazistów na czele z Alem Pacino. Nowy serial Jordana Peele'a

Osadzony w Nowym Jorku w 1977 roku serial opowie i grupie łowców nazistów, którzy odkryli, że setki wysokich stanowisk w Stanach Zjednoczonych zajmują naziści, którzy planują czwartą Rzeszę w USA. Planują zatem brutalną akcję postawienia złych ludzi przed sądem i powstrzymania ich planów.

„Przychodzi czas, w którym wszyscy musimy wybierać między światłem a ciemnością. Ale kiedy na świecie panuje wielka ciemność, być może ten wybór zostanie dokonany poza nami” – mówi Pacino w zwiastunie serialu. „Przez eony ludzie tacy jak my byli zdegradowani i eksterminowani, ale koniec z tym. Jest wśród nas zło i musicie pamiętać, że to zło jest kroplą w nich. Ona później rośnie i zamienia się w plamę. Potem staje się plagą. Nie możemy poznać tego zła, dopóki się z nim nie zderzymy. Nadszedł czas działania, zanim wszystko, co jest nam bliskie, zostanie stracone. To nie jest morderstwo. To jest micwa. Witamy na polowaniu” – podkreśla.

Oprócz Ala Pacino w serialu zagrają między innymi: Logan Lerman, Jerrika Hinton, Josh Radnor, Kate Mulvany, Tiffany Boone, Greg Austin, Louis Ozawa Changchien, Carol Kane, Saul Rubinek, Dylan Baker i Lena Olin.

Serial stworzony został przez Davida Weila, a producentem jest Jordan Peele w ramach wytwórni Monkeypaw Productions. Pilotażowy odcinek wyreżyserował Alfonso Gomez-Rejon ( „American Horror Story” ), a Weil i Nikki Toscano występują w roli producentów wykonawczych i showrunnerów.

Premiera serialu „Hunters” na platformie Amazon Prime Video już w 2020 roku.

