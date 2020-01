Afera w „Dzień dobry TVN”. Stacja przeprasza po oskarżeniach o ksenofobię

BTS to siedmioosobowy boys band z Korei Południowej uformowany w 2013 przez wytwórnię Big Hit Entertainment. Zespół zyskał ogromną popularność, zwłaszcza wśród najmłodszych słuchaczy. W 2018 roku członkowie zespołu znaleźli się na szczycie listy najbardziej wpływowych osobistości w Korei sporządzonego przez "Forbesa". O tym, jak wielu fanów ma również nad Wisłą koreański pop, przekonali się ostatnio dziennikarze „Dzień dobry TVN”. W jednym z ostatnich odcinków programu poruszono sprawę wokalisty BTS – Jungkooka. 22-letni Koreańczyk triumfował wśród mężczyzn w rankingu "100 najpiękniejszych twarzy na świecie" organizowanym przez TC Candler.

– Jeżeli spodziewają się państwo na czele stawki na przykład Brada Pitta czy George'a Clooneya, to może państwa czekać spora niespodzianka. (...) Najprzystojniejszym mężczyzną świata jest Jungkook – więc właśnie, nic nam to nazwisko nie mówi. Twarz, powiedziałabym... niespecjalnie bardzo męska, prawda? (...) Włosy zakładam, że farbowane – komentowali prowadzący program Anna Kalczyńska i Andrzej Sołtysik. W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo krytycznych uwag pod adresem dziennikarzy. Zarzucano im ksenofobię i brak tolerancji. – Czy żyjemy w czasach, że trzeba się tłumaczyć z innego gustu...? – zapytała w odpowiedzi Anna Kalczyńska.

Pomylone zdjęcie

To jednak nie był koniec sprawy. W „Dzień dobry TVN” wyemitowano również krótki materiał Adama Federa, który pytał przechodniów, co sądzą na temat uznania Jung-kooka za najpiękniejszego. Trzymał przy tym portret nie Jung-kooka, tylko jego kolegi z zespołu BTS – Junga Ho-seoka. – Na całej ziemi? Kolczyk... Tak, kolczyk. W uchu noszą kolczyki. Moja krowa też ma kolczyk – brzmiał komentarz jednej kobiety. – Facet musi być facet, a kobieta – kobietą! A tutaj nie wiadomo, jak to jest – dodał inny rozmówca.

Sprawą zainteresował się m.in. wielki koncern medialny Koreaboo, zajmujący się rozrywką i mediami cyfrowymi, znany z promocji k-popu.

TVN wydaje oświadczenie

„Chcielibyśmy przeprosić Pana Jeona Jung-kooka, Pana Junga Ho-seoka, pozostałych członków zespołu, artystów i fanów K-popu oraz wszystkich, których uraził materiał wyemitowany w „Dzień Dobry TVN”. Wydźwięk programu był całkowicie niezgodny z naszymi wartościami. Dlatego wyjaśniamy tę sprawę wewnętrznie i dołożymy starań, aby podobne sytuacje nie powtórzyły się w przyszłości” – napisali w oświadczeniu producenci programu.

