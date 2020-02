Eryk Kulm pokazał zdjęcie tuż po operacji plastycznej. „To mój nowy styl”

Na fotografii zamieszczonej przez aktora na Instagramie widzimy opatrunki na jego twarzy i siniaki pod oczami. „Wkur*** panda to mój nowy styl. Pozdrawiam wszystkich zaspanych w ten sobotni poranek. I tych co jedzą też, mam nadzieje, że pomogłem w odchudzaniu. Polecam Klinikę chirurgii plastycznej doktora Maćka Kuczynskiego w Lublinie. To jest lekarz z prawdziwego zdarzenia z ogromnym doświadczeniem. I przy okazji super człowiekiem. Dzięki Maćku!” - przekazał w opisie do zdjęcia.

Przy okazji dodał do wpisu kilka hasztagów, sugerując, że chodzi o „zabieg kosmetyczny” i operację nosa. 29-latek nie zdradził jednak, czy zdecydował się na korektę nosa ze względów zdrowotnych czy urodowych.

29-latek jest wnukiem Eryka Kulma, wieloletniego członka załogi MS „Batory” , syn muzyka Eryka Kulma. Znany jest ze swoich roli m.in. w „Bodo” (2016), „Pręgach” (2004), „Belle Epoque” (2017), „Kamieniach na szaniec” (2014) i „Mowie ptaków” (2019).

